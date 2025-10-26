Noch im August präsentierten sich die Graz99ers bei der Saisonstart-Pressekonferenz als geschlossene Einheit. Vom vielbeschworenen Zusammenhalt ist nichts mehr übrig.

Präsident Herbert Jerich hat Head Coach Harry Lange am Samstag auf eigene Faust vor die Tür gesetzt. "Es ist zu 100 Prozent meine persönliche Entscheidung, für die ich daher auch hundertprozentig die Verantwortung übernehme", sagt der Gönner.

Er hatte Lange um fünf Uhr in der Früh per Textnachricht mitgeteilt, dass er nicht mehr länger Trainer der Grazer sein werde. Am Vormittag folgte ein persönliches Gespräch und die endgültige Entlassung, die den Klagenfurter am falschen Fuß erwischt hat.

Ein Präsident im Alleingang

In elf von zwölf Spielen eroberten die 99ers Punkte, doch die 2:3-Niederlage nach Overtime am Freitag in Linz riss bei Jerich ein Trauma auf.

Die Erinnerung an die letzte Saison, in der Verlängerung gegen die Black Wings Linz zu verlieren, sei ausschlaggebend gewesen. "Das hat mir gereicht", stellt der Präsident gegenüber der "Kleinen Zeitung" klar und zog seine Konsequenzen.

Er ergänzt: "Du kannst nicht gegen den Letzten verlieren. Linz hat sich nicht verstärkt. Ich habe einen super Goalie, zwei super Center und einen tollen Flügel geholt."

Seine Worte wirken egozentrisch, schließlich hätte er aus seiner Sicht alles für den Erfolg getan, und noch mehr. "Ich bin all-in", betonte Jerich, der das Budget zur neuen Saison nochmal angehoben hat, zuletzt in einem Interview.

Die Effizienz als Langes einziges Manko

Dass Lange diesem Anspruch nicht mehr genügte, lässt sich sportlich nur schwer argumentieren. Graz liegt nach einem Viertel des Grunddurchgangs nur vier Zähler hinter der Tabellenspitze, besitzt das stärkste Penalty-Killing und das viertbeste Powerplay.