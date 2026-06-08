Nach starker WM: ÖEHV-Stürmer klärt seine Zukunft

Die Vienna Capitals verlängern die Zusammenarbeit mit Leon Wallner.

Der 23-jährige Wiener unterschreibt trotz Angebote anderer Klubs aus der win2day ICE Hockey League einen neuen Einjahresvertrag beim zweifachen Meister und wird in seine vierte Spielzeit mit den Capitals gehen.

2023 heuerte der Stürmer nach fünf Jahren in Schweden bei den Donaustädtern an, in der Saison 2024/25 schaffte er mit 23 Punkten (10 Tore, 13 Assists) in 45 Partien seinen Durchbruch. Damit war Wallner der punktbeste Österreicher im Capitals-Kader.

In der abgelaufenen Spielzeit konnte Wallner nicht ganz an das Vorjahr anknüpfen, verbuchte sieben Tore und zehn Vorlagen.

International aufgeblüht

Doch speziell auf der internationalen Bühne blühte der Angreifer auf.

Bei der vergangenen Weltmeisterschaft in der Schweiz zählte Wallner als Debütant mit drei Treffern prompt zu den torgefährlichsten Spielern von Team Österreich, nur Vinzenz Rohrer und Benjamin Nissner konnten Schritt halten.

In der Länderspiel-Saison 2025/26 waren nur Peter Schneider (14 Punkte/14 Spiele), Nissner (13/16) und Dominic Zwerger (11/13) an mehr Toren als Wallner (10/17) beteiligt.

WM eine "riesige Erfahrung"

Wallner sagt: "Ich freue mich sehr, auch in der kommenden Saison Teil der Vienna Capitals zu sein. Wien ist meine Heimat, hier ist meine Familie. Es war mir eine große Ehre, in den vergangenen drei Jahren vor unseren Fans zu spielen und kann die neue Saison kaum erwarten.

Die Weltmeisterschaft sei eine "riesige Erfahrung" gewesen. "Dort sieht man, worauf es in diesem Sport wirklich ankommt. Entscheidungen müssen schneller getroffen werden, das Spiel ist härter. Meist muss man einfacher spielen, das sind alles Lektionen, die ich in die nächste Saison mitnehmen kann."

"Wenn wir in der kommenden Spielzeit als Team noch mehr zusammenwachsen und als Einheit auftreten, werden wir weit kommen", so Wallner.

Hohe Erwartungen von Dolezal

Sportchef Christian Dolezal freut sich, dass der gemeinsame Weg fortgesetzt wird.

"Er ist in seiner Entwicklung sicherlich noch nicht am Zenit angelangt. Meine Erwartungen an ihn sind sehr hoch, weil ich weiß, welches Potenzial in ihm schlummert. Wir wollen von ihm sehen, dass er in der kommenden Saison den nächsten notwendigen Schritt geht."

Dolezal weiter: "Leon wird von den Erfahrungen, die er bei der Weltmeisterschaft gemacht hat, sicherlich profitieren. In der kommenden Saison wird es für ihn allerdings darauf ankommen, dass er seine Leistung konstant aufs Eis bringt und damit ein wichtiger Teil des Teams ist."

Der aktuelle Kader der Vienna Capitals für die Saison 2026/27: