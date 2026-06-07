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Graz99ers-Präsident über Haudum-Wechsel "schockiert"

Er verstehe die Tatsache, dass der Spieler ins Ausland wollte, die Wahl des Klubs verwundert ihn jedoch.

Graz99ers-Präsident über Haudum-Wechsel "schockiert" Foto: © IMAGO / Beautiful Sports
Textquelle: © LAOLA1
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Lukas Haudum hat den nächsten Sprung in seiner Karriere gewagt und ist von den Graz99ers nach Finnland gewechselt.

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Bei Herbert Jerich, dem Präsidenten der Grazer, sorgt das jedoch für Verwunderung.

"Das war alles korrekt und ich verstehe, dass Haudi ins Ausland wollte", wird er von der "Kleinen Zeitung" zitiert, ergänzt jedoch: "Dass er zu so einem mittelklassigen Verein geht, versteh ich nicht. Das schockiert mich, dass er für dieses Team die Klausel genutzt hat."

Haudum geht in Zukunft für TPS Turku auf Torjagd. Der Klub wurde in der vergangenen Saison Zwölfter in der ersten finnischen Liga.

"Hätte hier noch ein Jahr spielen sollen"

"Er bekommt dort nicht mehr Geld als in Graz, das Gesamtpaket der 99ers ist auch besser, hier könnte er in der Champions Hockey League spielen", sagt Jerich weiter.

Zudem vermeldet er, dass die Graz99ers ihm wieder eine schlagkräftige Truppe zusammengestellt hätten, die in der CHL für eine Überraschung sorgen könne. Es wären ihm alle Wünsche erfüllt worden.

Der Präsident hätte ihm Folgendes geraten: "Er ist ja erst 29 Jahre alt, hätte hier noch ein Jahr spielen sollen. In der Champions League schaut jeder Scout zu, da hätte er sich für einen großen Klub in die Auslage spielen können." Dennoch würde er als Freund gehen.

Für Ersatz werde man einen Legionär holen. "Das wird ein Kapazunder, ein nächster Liga-MVP", sagt er abschließend.

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