Weltranglisten-Platzierung: 55

Beste WM-Platzierung: Vorrunden-Aus 2022 (2 WM-Teilnahmen inkl. 2026)

Teamchef: Julen Lopetegui (seit 2025)

Marktwert gesamt: 19,93 Millionen Euro

Spieler mit höchstem Marktwert: Akram Afif (Al-Sadd SC) – 8 Millionen Euro

Schlüsselspieler: Akram Afif (Al-Sadd SC)

Bevorzugtes System: 4-2-3-1

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WM-Prognose:

Trotz der beiden Asia-Cup-Titel 2019 und 2024 hinterlässt Katar derzeit einen zwiespältigen Eindruck. Die Qualifikation verlief alles andere als souverän, gleich mehrere Trainer verschlissen sich auf dem Weg zur WM und erst in der vierten Qualifikationsrunde wurde das Ticket endgültig gelöst. Offensiv verfügt Katar mit Akram Afif und Almoez Ali weiterhin über eines der gefährlichsten Duos Asiens, defensiv offenbarten die Kataris jedoch große Probleme und kassierten in der dritten Qualifikationsrunde mehr Gegentore als jedes andere Team. Unter Star-Trainer Julen Lopetegui soll mehr Stabilität einkehren, doch die Zeit für grundlegende Veränderungen ist begrenzt. Das Weiterkommen erscheint in einer leichten Gruppe zwar möglich, aber eher unwahrscheinlich.

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