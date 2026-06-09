ÖSV-Athletin beendet mit 25 Jahren ihre Karriere

Lena Wechner ist in den vergangenen Jahren in Abfahrt und Super-G im Weltcup an den Start gegangen. Nun geht für sie ein Lebensabschnitt zu Ende.

"Dieser Sport war so lange meine Leidenschaft, mein Alltag und ein großer Teil meines Lebens. Ihn loszulassen ist nicht einfach, aber ich spüre, dass die Zeit für ein neues Kapitel gekommen ist", schreibt sie auf Instagram.

Die Profikarriere als lehrreiche Zeit

Die 25-Jährige hat den Sprung in den ÖSV-Kader für die kommende Saison nicht geschafft. Sie blickt jedoch mit Dankbarkeit auf den Skisport zurück:

"Er hat mich gelehrt zu kämpfen, Rückschläge auszuhalten und immer wieder aufzustehen. Er hat mir Disziplin, Leidenschaft, unvergessliche Momente und Freundschaften fürs Leben geschenkt. Dafür bin ich unendlich dankbar."

Zu ihren größten Erfolgen zählt Super-G-Gold bei der Junioren-WM 2021. Wechner stand insgesamt 28 Mal im Weltcup am Start und erreichte mit einem 18. Platz in der Abfahrt von Val-d'Isère 2021 bei ihrem Debüt ihr bestes Weltcupresultat.