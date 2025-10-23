ICE Power Ranking: Einmal durchschnaufen!

Die win2day ICE Hockey League steuert auf das zweite Viertel in der laufenden Saison und die Länderspielpause im November zu.

Das letzte Wochenende war im Vergleich zur vorangegangenen Woche ein ruhiges, daher gibt es auch nur zwei Teams, die mehr als einen Platz gutmachen oder verlieren.

Eishockey-Experte Maximilian Girschele blickt in seinem Power Ranking auf die aktuellen Trends der 13 ICE-Teams. Die Rang-Veränderungen der Mannschaften beziehen sich auf das Power Ranking der Vorwoche.

Das Power Ranking der 4. Ausgabe >>>

In die Bewertung fließen neben den Ergebnissen der vergangenen Spieltage freilich auch Verletzungen und sonstige Auffälligkeiten ein.

