"Wir sind von den Fähigkeiten der handelnden Personen überzeugt. Dazu vertrauen wir darauf, dass sie die Chance, einen Kader für die kommende Saison so früh wie schon seit vielen Jahren nicht mehr nach ihren Vorstellungen zu formen, nützen werden."

Geschäftsführer Lukas Garhofer war, stellvertretend für die gesamte Organisation, im Jänner noch zuversichtlich, dass es Head Coach Gerry Fleming und seinem Team gelingen würde, die Vienna Capitals wieder in die Playoffs der win2day ICE Hockey League zu führen.

Am Montag trennten sich die Wiener von ihrem 58-jährigen Trainer und machten damit klar: Ihm wird dieser Schritt nicht mehr zugetraut.

Menschlich hervorragend, aber...

Wer die Chance bekommen hat, Gerry Fleming persönlich kennenzulernen, wird sich an ihn als äußerst sympathischen und höflichen Mann erinnern, der große Empathie ausstrahlt und sich in der Kabine ein großes Standing erarbeitet hatte.

"Die Entscheidung, einen Trainertausch durchzuführen, ist uns als Verein aufgrund des bemerkenswert positiven Charakters von Gerry und seiner vorbildlichen Arbeitseinstellung wirklich nicht leichtgefallen", bestätigte Präsident Martin Reiss die menschlichen Vorzüge Flemings.

Aber Eishockey ist Ergebnissport. Und die Resultate sind auch zu Beginn seines zweiten Jahres in der Bundeshauptstadt ausgeblieben. Deshalb ist die Trennung die logische Konsequenz, um nicht sogar zu sagen: Sie war ein überfälliger Schritt.

Mit seinem Latein am Ende

Die Wiener sind mit dem höchsten Budget der Vereinsgeschichte und dem Ziel Top 6 in die Saison gestartet. Nach elf Runden stehen die Schwarz-Gelben mit 13 Punkten auf dem unbefriedigenden zehnten Platz.