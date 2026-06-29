NEWS

Neue Aufgabe für Ex-ÖSV-Coach Gösweiner

Der vormalige Coach der heimischen Biathlon-Frauen kehrt an seine alte Wirkungsstätte zurück.

Neue Aufgabe für Ex-ÖSV-Coach Gösweiner Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Nach seinem Aus beim ÖSV hat Biathlon-Coach Reinhard Gösweiner eine neue Aufgabe gefunden.

Der 54-Jährige übernimmt erneut das belarussische Männer-Team, das er bereits zwischen 2020 und 2022 betreute.

"Ich war natürlich ein wenig überrascht von diesem Angebot", sagt Gösweiner dem belarussischen Medium "Sport5". Er habe eigentlich andere Pläne gehabt, aber die Idee sei von Beginn weg interessant gewesen.

Weltcup-Starts fraglich

"Es ist spannend, mit einem solchen Team zusammenzuarbeiten. Hier gibt es so viele Athleten. Einige von ihnen kenne ich bereits aus meiner (ersten) Zeit in Belarus, wo ich mit ihnen zusammengearbeitet und bei Weltcups an ihrer Seite angetreten bin. Es war wirklich interessant, ihre Fortschritte zu beobachten und das Potenzial dieser jungen Sportler zu erkennen", so Gösweiner über seine Beweggründe.

Ob Gösweiner mit seinem Team im Weltcup starten wird dürfen, ist aber noch offen: Seit 2022 sind belarussische Athletinnen und Athleten seitens der IBU von der Teilnahme ausgeschlossen. Selbiges galt für Olympische Spiele, das IOC hob die gegen den belarussischen Sport verhängten Einschränkungen aber Anfang Mai auf.

Eine diesbezügliche Entscheidung der IBU steht noch aus.

"Sehr hohes Niveau" im Team

Sollte auch diese den Bann beenden, ist Gösweiner sicher, mit zumindest einem Athleten vorne mitmischen zu können: Anton Smolski. "Gemessen an seinen Ergebnissen vor der Sperre würde er zu den Besten der Welt gehören", sagt Gösweiner.

Generell attestiert er den belarussischen Biathleten ein "sehr hohes Niveau", sie seien vor allem "hervorragende Schützen", auch wenn es immer noch Raum für Verbesserungen gebe.

Mehr zum Thema

Anna Gasser: "Wird mir nicht leicht gemacht, aufzuhören"

Anna Gasser: "Wird mir nicht leicht gemacht, aufzuhören"

Fußball WM
1
Ohne Österreicher: So verlief der NHL-Draft 2026

Ohne Österreicher: So verlief der NHL-Draft 2026

NHL
Das ist die bewegteste Schule Österreichs

Das ist die bewegteste Schule Österreichs

Mehr Sport
Kapitän von WM-Sensationsteam wird Vergewaltigung vorgeworfen

Kapitän von WM-Sensationsteam wird Vergewaltigung vorgeworfen

Fußball WM
Nach Vertragsende bei Rapid: Youngster mit neuem Klub einig

Nach Vertragsende bei Rapid: Youngster mit neuem Klub einig

2. Liga
1
Klub-Statement: Vorwürfe von Chelsea gegen Ex-Trainer Maresca

Klub-Statement: Vorwürfe von Chelsea gegen Ex-Trainer Maresca

Premier League
1
Offiziell! Manchester City stellt Guardiola-Nachfolger vor

Offiziell! Manchester City stellt Guardiola-Nachfolger vor

Premier League
1

Kommentare

Wintersport Biathlon Reinhard Gösweiner Belarus