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Offiziell! Manchester City stellt Guardiola-Nachfolger vor

Es war bereits in den vergangenen Wochen ein offenes Geheimnis. Nun ist es offiziell.

Offiziell! Manchester City stellt Guardiola-Nachfolger vor Foto: © IMAGO / Shutterstock
Textquelle: © LAOLA1
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Manchester City hat die Verpflichtung von Enzo Maresca als neuen Cheftrainer offiziell bekanntgegeben.

Der Italiener unterschrieb einen Vertrag bis zum Sommer 2029 und kehrt damit bereits zum dritten Mal zum englischen Spitzenklub zurück.

Bereits von 2020 bis 2021 betreute Maresca die U23 von Manchester City. Nach einem kurzen Engagement bei Parma arbeitete er zwischen 2022 und 2023 als Co-Trainer unter Pep Guardiola erneut bei den "Citizens".

Zuletzt bei Chelsea

Maresca war zuletzt bis Jänner Trainer bei Konkurrent Chelsea und trainierte zuvor auch erfolgreich Leicester City.

"Manchester City ist ein Verein, den ich sehr gut kenne, und die Möglichkeit, diese Mannschaft zu trainieren, ist eine großartige Chance für mich", erklärte der 46-Jährige in einer ersten Stellungnahme.

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