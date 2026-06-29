Klub-Statement: Vorwürfe von Chelsea gegen Ex-Trainer Maresca

Nach der fixierten Verpflichtung von Enzo Maresca bei Manchester City meldet sich nun sein ehemaliger Arbeitgeber Chelsea mit einem ausführlichen Statement zu Wort.

Die Mitteilung beginnt mit den Worten: "Angesichts der jüngsten Entwicklungen halten wir es für wichtig, unseren Fans zu erklären, was geschehen ist und warum unser ehemaliger Cheftrainer den Verein am 1. Januar 2026 verlassen hat.“

Maresca wollte Guardiola-Nachfolger werden

Im weiteren Verlauf wirft Chelsea Maresca vor, sich bereits frühzeitig auf eine mögliche Nachfolge von Pep Guardiola bei Manchester City fokussiert zu haben.

"Uns wurde klar, dass es sein starker Wunsch war, Guardiola zu beerben, und dass er fest entschlossen war, diese Chance zu verfolgen, obwohl er einen langfristigen Vertrag hatte, den er nicht kündigen durfte. Im Dezember 2025 trat unser Cheftrainer unerwartet und abrupt von seinem Amt zurück.“

Zum Abschluss legt der Londoner Klub noch einmal nach und macht keinen Hehl aus seiner Enttäuschung über die damaligen Ereignisse: "Natürlich fühlten wir uns im Stich gelassen, da wir der Meinung waren, dass seine Gedanken und sein Herz bereits bei einem anderen Verein und einer anderen Chance waren, obwohl er erst im Jahr zuvor zu Chelsea gekommen war.“