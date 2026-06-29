Das ist die bewegteste Schule Österreichs

350 Kinder springen, tanzen und bewegen sich gemeinsam durch den Veranstaltungssaal in Gunskirchen. Mit 116.553 gesammelten Bewegungsminuten holten sich die Schülerinnen und Schüler der Volksschule Gunskirchen den Titel der bewegtesten Schule Österreichs.

Die Auszeichnung markiert den Höhepunkt der diesjährigen Initiative "Die Bewegte Schule". Hinter der Initiative steht die Bildungsstiftung motion4kids, die Schulen dabei unterstützt, Bewegung selbstverständlich in den Schulalltag zu integrieren und so bessere Voraussetzungen für Bildung und soziale Entwicklung zu schaffen. Mehr als 100 Schulen aus ganz Österreich nahmen in diesem Schuljahr teil und sammelten gemeinsam über 2,3 Millionen Bewegungsminuten.

"Bewegung ist wichtiger Baustein"

Im Rahmen der Abschlussveranstaltung erhielt die Volksschule Gunskirchen das Gütesiegel des Vereins Bewegte Schule Österreich. Gemeinsam mit Bürgermeister Christian Schöffmann, Schulleiterin Dipl-Päd. Bettina Fuchshuber und Christoph Mayer als Vertreter der Bildungsstiftung motion4kids, die die Initiative ins Leben rief, sowie zahlreichen Partner:innen feierten die Kinder den Abschluss eines außergewöhnlich bewegten Schuljahres.

"Bewegung ist für uns weit mehr als ein Ausgleich zum Unterricht – sie ist ein wichtiger Baustein für erfolgreiches Lernen, Gesundheit und Wohlbefinden. Unser Ziel war dabei nie ein Platz im Ranking, sondern mehr Bewegung in den Schulalltag unserer Kinder zu integrieren. Umso mehr freut es uns, dass die Volksschule Gunskirchen österreichweit den 1. Platz erreicht und nun das Gütesiegel Bewegte Schule erhalten hat", so Schulleiterin Bettina Fuchshuber.

Gratulationen aus Hongkong

Die Kinder sammelten ihre Bewegungsminuten über das gesamte Schuljahr hinweg mit den Digitalen Bewegungswelten auf der Plattform der Bildungsstiftung motion4kids. Dazu zählen movevo4kids und Break it Kids!, zwei Programme, die Bewegung spielerisch in Unterricht und Pause bringen und Schulen das ganze Jahr begleiten. Beide Bewegungswelten motivieren Kinder dazu, regelmäßig aktiv zu sein und Bewegung als festen Bestandteil ihres Schulalltags zu erleben.

Während das movevo4kids-Team die Kinder bei der Abschlussveranstaltung vor Ort in Bewegung brachte, schaltete sich das Team von Break it Kids! aus Hongkong zu, um den Schülerinnen und Schülern zu ihrer außergewöhnlichen Leistung zu gratulieren.

"Die Vorteile von Bewegung für Kinder sind seit Jahren gut belegt. Gerade für erfolgreiches Lernen spielt körperliche Aktivität eine wichtige Rolle. Trotzdem erreichen acht von zehn Kindern die von der WHO empfohlene tägliche Stunde Bewegung nicht. Deshalb müssen wir Bewegung dorthin bringen, wo wir alle Kinder erreichen: in die Schule. Die VS Gunskirchen ist ein besonders eindrucksvolles Beispiel dafür, was möglich ist, wenn Bewegung von der gesamten Schulgemeinschaft getragen wird. Noch erfreulicher ist jedoch, dass dieser Erfolg längst keine Ausnahme mehr darstellt: Von über 100 teilnehmenden Schulen erreichten 94 bereits nach einem Schuljahr die Voraussetzungen für das Gütesiegel Bewegte Schule. Die Bereitschaft für mehr Bewegung ist also da. Die Herausforderung besteht vielmehr darin, Möglichkeiten zu schaffen, damit sie sich im Schulalltag tatsächlich entfalten kann", sagt Christoph Mayer, Generalsekretär motion4kids Wir-Bewegen-Unsere-Zukunft-Bildungsstiftung.

Die Initiative "Die Bewegte Schule" wurde von der Bildungsstiftung motion4kids ins Leben gerufen. Realisiert wird das Projekt durch die Unterstützung des Red Bull Media House im Rahmen der Aktion "Servus bewegt Kinder". Gemeinsam mit Partner:innen wie der Täglichen Bewegungseinheit, dem Verein Bewegte Schule Österreich, movevo4kids und Break it Kids! begleitet die Initiative Schulen dabei, Bewegung nachhaltig im Schulalltag zu verankern.