Anna Gasser: "Wird mir nicht leicht gemacht, aufzuhören"

In 250 Tagen erlebt Österreich wieder WM-Entscheidungen auf Schnee.

Zwei Jahre nach der Ski-WM in Saalbach-Hinterglemm werden das Montafon in Vorarlberg und das Kühtai in Tirol vom 6. bis 21. März 2027 zum internationalen Mittelpunkt des Snowboard-, Freestyle- und Freeski-Sports.

"Es herrscht natürlich große Vorfreude und eine Riesenmotivation, da eine möglichst gute Leistung abzurufen", sagte Snowboard-Cross-Olympiasieger Alessandro Hämmerle bei einem Medientermin am Montag.

Gasser lässt Zukunft offen

Unter Umständen wird das Montafon auch zur allerletzten großen Bühne für Österreichs Snowboard-Legende Anna Gasser.

"Es wird mir nicht leicht gemacht, aufzuhören, weil so viele coole Heim-Events sind. Montafon ist einfach ein super Skigebiet, die Leute sind extrem nett und das steigert die Motivation, um vielleicht doch noch ein Jahr dranzuhängen", sagte Gasser beim Pressegespräch am Golm im Montafon.

Die Entscheidung über die Fortsetzung ihrer Profisportkarriere will sich die 34-jährige Kärntnerin bis zuletzt offen lassen.

Wenn sie fit sei und sich danach fühle, werde sie noch ausgewählte Bewerbe absolvieren. "Aber ich will nichts mehr erzwingen."