Eder mahnt vor Olympia: "In allen Bereichen etwas aufzuholen"

Seit Oberhof ist bei Österreichs Biathlon-Aushängeschild Simon Eder ein wenig der Wurm drin, könnte man als Außenstehender meinen.

In den Individual-Wettkämpfen von Östersund, Hochfilzen und Le Grand Bornand war der bald 43-Jährige nie schlechter als 31., in der Verfolgung von Le Grand Bornand sogar starker Neunter. Seither kamen nur noch zweimal Weltcuppunkte hinzu.

Viele Hausaufgaben

Gerade in seiner Paradedisziplin, dem Schießen, geht es ihm derzeit nicht mehr ganz so leicht von der Hand.

"Am Schießstand muss ich bis Olympia sicher die meisten Hausaufgaben machen. Ich möchte in Antholz wieder dort anschließen, wo ich die ersten drei Weltcup-Wochen war", unterstreicht Eder im Gespräch mit LAOLA1.

Hausaufgaben habe man allerdings auch als Team in den kommenden beiden Wochen zu bewältigen, so der Routinier. "Wir haben in allen Bereichen etwas aufzuholen, damit wir überhaupt eine Chance haben", mahnt er und fügt vielsagend an: "Das betrifft nicht nur die Athleten oder das Schießen. Es ist das ganze Drumherum."

Weit weniger Sorgen bei den Frauen

Eine klare und - so kennt man Eder - auch ehrliche Ansage mit Blick auf das Männer-Team vor dem Trainingslager im italienischen Martell. In exakt 14 Tagen steht mit der Mixed-Staffel der Olympia-Auftakt an.

Jener Bewerb, in dem Österreich bei der WM 2021 überraschend Silber holte. Eine Wiederholung in Antholz wäre nach aktuellem Stand aber keine Überraschung, sondern eher eine Sensation.

Zumindest um Österreichs Frauen muss man sich aktuell nicht sorgen - das haben speziell Anna Gandler, Anna Juppe und Tamara Steiner mit ihren Leistungen in den letzten Wochen bewiesen.

Findet auch Lisa Hauser ihre Form vom Saisonstart wieder, ist es speziell Österreichs weiblichen Biathlon-Assen zuzutrauen, ein erneutes medaillenloses Abschneiden bei Olympia zu verhindern.