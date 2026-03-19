Standpunkt – das Meinungsformat von LAOLA1 und HEUTE.

Zwei Redakteur:innen, zwei Blickwinkel, ein Thema – offen, kontrovers und mit klarer Meinung. Jeden Donnerstag steht ein neues Sportthema im Mittelpunkt, begleitet von einem User-Voting.

In Episode 19 dreht sich alles um das ÖFB-Team. Teamchef Ralf Rangnick hat vor dem Trainingslager in Marbella und den Länderspielen gegen Ghana und Südkorea vier neue Spieler einberufen.

Ausgangspunkt der Diskussion ist eine User-Meinung: Neue Spieler kurz vor einem Großturnier könnten das gewachsene Teamgefüge stören – selbst dann, wenn sie sportlich eine Verstärkung darstellen.

Ist das also der richtige Zeitpunkt oder bringt es Unruhe ins rot-weiß-rote Teamgefüge vor der WM 2026?

Moderator Alexander Ull diskutiert mit Max Rosmanith (HEUTE) und Patrick Gstettner (LAOLA1) über Chancen, Risiken und die Frage, wie viel Veränderung ein funktionierendes Team verträgt.

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