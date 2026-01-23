Tamara Steiner fährt zu Olympia: "Das ist einfach unvorstellbar"

Mit der Schlagzeile "Tamara Steiner fährt zu Olympia" haben nach der bisherigen Saison wohl die wenigsten Biathlon-Enthusiasten hierzulande gerechnet - auch Steiner selbst nicht.

Doch nach ihrem ebenso bärenstarken wie überraschenden sechsten Rang im Einzel von Nove Mesto hat sie ihr Olympia-Ticket in der Tasche.

"Ich habe teilweise selber schon gar nicht mehr daran geglaubt. Ich freue mich sehr, dass ich diese allerletzte Chance genutzt habe", jubelt die ÖSV-Sensation im Gespräch mit LAOLA1.

Auch in der Loipe gefällig

Denn die 28-Jährige war bis zum Einzel von Nove Mesto im Weltcup außen vor. Doch das Trainerteam um Reinhard Gössweiner schenkte der starken Schützin für ebendieses das Vertrauen - und Steiner zahlte es mit ihrem mit Abstand besten Weltcup-Ergebnis mehr als nur zurück.

Die Steirerin traf alle 20 Scheiben und zeigte eine für ihre Verhältnisse richtig gute Laufleistung, speziell in der Schlussrunde, wo ihr nur 24,8 Sekunden auf die Lettin Baiba Bendika fehlten.

"Ungläubige" Steiner

"Das ist einfach unvorstellbar. Ich mache heute mein erstes Weltcuprennen in dieser Saison und gehe gleich zur Flower", kann es Steiner kurz nach ihrer Leistung selbst noch nicht richtig glauben.

Während des Rennens bekam Steiner von den Betreuern an der Strecke laufend die Infos, wie sie im Rennen liegt. "Der Druck, dass ich vier Mal null schieße, war heute sehr hoch", sagt Steiner.

Doch sie hielt stand. "Das macht mich schon etwas stolz", meint die 28-Jährige (fast schon zu) demütig.

Massenstart-Ticket fix

Im Gespräch ist Steiner übrigens eher kurz angebunden, denn dass dieser 6. Platz nicht alltäglich war, zeigte sich auch abseits der Loipe.

Nach dem Rennen ging es für Steiner - freilich ganz routinemäßig - noch zur Dopingkontrolle. Augenzwinkernd könnte man meinen: Selbst die Kontrolleure der BIU (Biathlon Integritiy Unit) waren wohl von ihrem Auftritt überrascht.

Damit hat Steiner auch ihren Platz im sonntägigen Massenstart sicher, am Samstag gönnt man ihr eine Pause.

In der Single-Mixed-Staffel starten Lisa Hauser und Simon Eder für Rot-Weiß-Rot, die Mixed-Staffel bilden Anna Gandler, Anna Juppe, Patrick Jakob und Dominic Unterweger.