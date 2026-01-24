Biathlon: Deutsches Sieger-Duo im Single-Mixed disqualifiziert

Das ÖSV-Duo Lisa Hauser und Simon Eder hat am Samstag beim Biathlon-Weltcup in Nove Mesto im Single-Mixed-Bewerb Rang sieben belegt. Nach zehn Nachladern betrug ihr Rückstand auf die Podestplätze rund eine Minute.

Die Deutschen Marlene Fichtner/Leonhard Pfund (4 Nachlader) kamen 1:17,9 Min. vor ihnen ins Ziel und sahen wie die überraschenden Sieger aus, wurden jedoch nachträglich disqualifiziert. Fichtner hatte nach ihrem letzten Liegendschießen das Gewehr nicht regelkonform geschultert.

Dadurch erbte das finnische Duo Suvi Minkkinen und Tero Seppala den Sieg, sie gewannen vor Frankreich und Deutschland.

Im Anschluss geht auf der letzten Station vor den Winterspielen in Italien auch noch der Olympia-Bewerb Mixed-Staffel in Szene.