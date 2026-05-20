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Österreichs Kampf um die Volleyball-EM 2028 startet in Schwechat

Auf heimischem Boden starten die Frauen- und Männer-Nationalteams in die CEV European League.

Österreichs Kampf um die Volleyball-EM 2028 startet in Schwechat Foto: © ÖVV
Textquelle: © LAOLA1
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Für Österreichs Frauen- und Männer-Nationalteams startet am 5. Juni auf heimischem Boden die Qualifikation für die Volleyball-Europameisterschaft 2028 in Montenegro.

Im Multiversum in Schwechat starten die beiden ÖVV-Nationalteams in die CEV European League. Erstmalig bietet das Turnier die Möglichkeit, sich für die EM zu qualifizieren.

Unter anderem mit dabei sind heimische Topstars wie Kora Schaberl und Paul Buchegger.

Beginn neuer Ära mit Swaczyna

Die österreichischen Frauen treffen dabei auf die Slowakei und Island. Für die Männer geht es hingegen gegen Golden-League-Sieger Finnland und EM-Gastgeber Montenegro und um wichtige Punkte.

Für die ÖVV-Männer beginnt gleichzeitig eine neue Ära unter Teamchef Adam Swaczyna. Auch Frauen-Teamchef Roland Schwab blickt optimistisch auf das Heimturnier in Schwechat, wo Österreichs Nationalteams bereits mehrfach starke Auftritte feiern konnten.

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