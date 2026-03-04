NEWS

Österrreich hat einen neuen Volleyball-Teamchef

Adam Swaczyna heuert beim ÖVV-Männer-Team an. Der Pole gewann als Co-Trainer die Champions League.

Österrreich hat einen neuen Volleyball-Teamchef Foto: © ÖVV
Textquelle: © APA
Kommentare

Österreichs Volleyball-Männer haben einen neuen Teamchef.

Adam Swaczyna wurde bis inklusive der angestrebten Eurovolley-Endrunde 2028 verpflichtet.

Der 38-jährige Pole hat u.a. Olympia-Silber 2024 als Assistant Coach mit Polen und auch einen Champions-League-Titel aufzuweisen.

Swaczyna bleibt Vereinscoach

Er wird weiterhin parallel mit dem VfB Friedrichshafen arbeiten, mit dem er aktuell im deutschen Cup-Finale steht. Swaczyna setzte sich gegen nicht weniger als 50 Bewerber um den Posten durch.

Sein erster Einsatz für den ÖVV ist die CEV European League - seit diesem Jahr auch die EuroVolley-Qualifikation - mit dem Heimturnier (5. bis 7. Juni) im Multiversum Schwechat. Swaczyna bedankte sich für das Vertrauen.

EM als Ziel

"Die gesteckten Ziele sind anspruchsvoll und zugleich äußerst motivierend. Mein Anspruch ist es, alles in meiner Macht Stehende zu tun, um das A-Nationalteam, junge Talente und den Volleyball in Österreich insgesamt weiterzuentwickeln", erklärte der Pole.

Das Ziel sei klar definiert: "Österreich zurück zu einer Europameisterschaft zu führen."

15 kuriose Sportarten, die "keiner" kennt

Cheese Rolling

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

Sie wechselten direkt zwischen LASK und SV Ried

Sie wechselten direkt zwischen LASK und SV Ried

Bundesliga
ÖFB-Cup-Halbfinale heute: SV Ried - LASK

ÖFB-Cup-Halbfinale heute: SV Ried - LASK

ÖFB-Cup
Kaprisow erreicht neuen Rekord bei Rossis Ex-Klub

Kaprisow erreicht neuen Rekord bei Rossis Ex-Klub

NHL
ÖFB-Legionär findet neuen Klub in Asien

ÖFB-Legionär findet neuen Klub in Asien

International
ICE heute: Pre-Playoff-Konferenz mit VSV - Black Wings

ICE heute: Pre-Playoff-Konferenz mit VSV - Black Wings

ICE Hockey League
Formel 1: Besonderes Jubiläum für Mayländer

Formel 1: Besonderes Jubiläum für Mayländer

Formel 1
Tagger teilt Trainingscourt und Wildcard mit Venus Williams

Tagger teilt Trainingscourt und Wildcard mit Venus Williams

Tennis - WTA

Kommentare

Volleyball Polen VfB Friedrichshafen ÖVV-Nationalteam ÖVV