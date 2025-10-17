Warum Volleyball so wichtig ist

Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nicht mehr. Viel schlimmer ist dieser Umstand aber für Hannelore. Zwei Umstände hierzu: 40 Prozent der Kinder mit Symptomen der Fettleibigkeit im Alter von sieben Jahren weisen diese auch als Erwachsene auf.

Eine irische Studie belegte auch die positive Wirkung für die Psyche. Körperliche Aktivität in der Kindheit bis ins junge Erwachsenenalter verringert das Risiko für depressive Symptome und Depressionen deutlich. Sportarten und -vereine können hierbei eine riesige Rolle spielen – vor allem für Mädchen und Frauen. LAOLA1 bietet übrigens heimischen Top-Volleyball an!

Wer mehr über das Spiel Volleyball und die Bedeutung in Österreich wissen will, findet alle Infos im LAOLA1-Breitensport-Podcast "Wir leben Sport" mit ÖVV-Sportdirektor und Frauen-Teamchef Roland Schwab - HIER >>>

Aufschrei von der Basis

Aber Ende September ließ VC Hausmannstätten-Obmann Bernhard Trummer im ORF Steiermark nach einem Schnuppertag aufhorchen: "Vor fünf Jahren haben wir noch um jeden Einzelnen gekämpft, mittlerweile müssen wir fast allen absagen, weil wirklich keine Kapazität da ist." Ein großes Problem.

Das Spiel ist Ende des 19. Jahrhunderts als körperkontaktlose Alternative zu anderen Teamsportarten entstanden, organisiert wie Fußball und zieht vergleichsweise viel mehr Mädchen und Frauen an. Das drückt sich nicht zuletzt durch die EM-Qualifikation des Frauennationalteams aus, das diesen Meilenstein im August 2025 erreichte.