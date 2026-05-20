Hüttengaudi

Bares-Treffer ist euer Tor des Monats

ADMIRAL Hüttengaudi – Daniel Bares holt sich mit seinem Tor die Krone.

Textquelle: © LAOLA1
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Die Wahl zum Tor des Monats Mai in der ADMIRAL 2. Liga ist entschieden!

Mit einem sensationellen Treffer gegen Austria Lustenau begeistert Daniel Bares (SV Austria Salzburg) die Community und setzt sich bei der von ADMIRAL und LAOLA1 durchgeführten Abstimmung durch.

Der 27-jährige Tscheche holt mit 61 Prozent der Stimmen den Sieg. Komplettiert wird das Podest von Aboubacar Camara (FC Liefering) und Jack Lahne (Austria Lustenau).

Hier die fünf schönsten Tore im Mai:

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