Zweite Runde! Lilli Tagger siegt zum Auftakt in Indian Wells

Erfolgreiche Premiere für Lilli Tagger in Indian Wells!

Beim WTA-1000-Turnier in Kalifornien schlägt der ÖTV-Youngster die Französin Varvara Gracheva mit 6:2, 6:4.

Gegen die in der Weltrangliste klar höher gesetzte Französin (WTA-58.) zeigt sich Tagger (WTA-119.) in der Nacht von Donnerstag auf Freitag effizient. Entscheidend ist das Break um 5:4 im zweiten Satz, woraufhin die 18-Jährige ihren zweiten Matchball nach 82 Minuten verwandelt.

"Vor einem Jahr hätte ich das nie gedacht"

Bei ihrem ersten Auftritt im Hauptbewerb von Indian Wells war Tagger "sehr nervös": "Es war schon etwas Besonderes, hier spielen zu dürfen." Trotz stärkerem Wind hätte sie sich aber nicht aus dem Konzept bringen lassen.

"Wahnsinn! Vor einem Jahr hätte ich nie gedacht, dass ich jetzt hier stehe und gegen so eine Spielerin gewinnen kann. Deshalb bin ich auch sehr stolz auf mich", freut sich die Junioren-Gewinnerin der French Open.

In Runde zwei trifft Tagger auf die Griechin Maria Sakkari, die an Nummer 32 gesetzt ist. Die ehemalige Top-Ten-Spielerin hatte in Runde eins ein Freilos.