"Wäre großartig" - Djokovic tippt auf Williams-Comeback

Die Gerüchte um ein mögliches Comeback von Tennis-Legende Serena Williams hat nun auch Novak Djokovic kommentiert.

Der Weltranglisten-Dritte, der am 22. Mai 39 wird, würde eine Rückkehr der gut fünf Jahre älteren US-Amerikanerin jedenfalls gut finden. "Ich glaube, dass sie zurückkommt. Ich habe nicht mit ihr gesprochen, aber ich denke, es fühlt sich so an", sagte der Serbe am Mittwoch in Indian Wells. Er würde annehmen, dass sie dafür vielleicht Wimbledon anpeilt.

"Vielleicht möchte sie ja ein oder zwei Doppel-Turniere mit Venus bestreiten. Das wäre für die Tennisfans schön", erklärte der "Djoker". Auch ihn selbst würde es freuen. "Sie ist eine der größten Athletinnen. Es wäre großartig, wenn sie zurückkommt."

Williams hatte sich schon im Vorjahr wieder in den Anti-Dopingkontrollpool aufnehmen lassen, ein Comeback ist erst sechs Monate danach möglich.

"Warum nicht weitermachen?"

Der 24-fache Major-Sieger hat auch selbst vorerst nicht vor, seinen Schläger an den Nagel zu hängen. Der Fünfsatz-Halbfinalsieg bei den Australian Open über Titelverteidiger Jannik Sinner hat ihm viel Selbstvertrauen gegeben, abgesehen davon ist er nach konstanten Halbfinalauftritten bei allen Majors die Nummer 3 der Tennis-Männer.

"Für mich war das ein phänomenales Resultat. Meine Logik ist also: Warum nicht weitermachen, solange ich diese Leidenschaft, dieses Flair, diese Qualität und diese Motivation dazu haben?"