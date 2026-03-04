Potapova, Anastasia POT
Stakusic, Marina STA
Endstand
2:14:6 , 6:1 , 7:5
NEWS
Potapova zieht in Indian Wells in zweite Runde ein
In einem umkämpften Match kann sich die Neo-Österreicherin letztlich gegen eine Qualifikantin durchsetzen.
Anastasia Potapova hat den Einzug in die zweite Runde beim WTA-Masters-1000 in Indian Wells geschafft.
Die 24-Jährige besiegt die Qualifikantin Marina Stakusic (CAN) in drei Sätzen mit 4:6, 6:1, 7:5.
Nun erwartet Potapova in der nächsten Runde aber die Nummer sieben des Turniers - die Italienerin Jasmine Paolini.
Am Donnerstag ist Landsfrau Lilli Tagger, die eine Wildcard für das Turnier erhalten hat, gegen die für Frankreich antretende Russin Varvara Gracheva im Einsatz.