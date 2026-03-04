Potapova, Anastasia POT
Stakusic, Marina STA
Endstand
2:1
4:6 , 6:1 , 7:5
NEWS

Potapova zieht in Indian Wells in zweite Runde ein

In einem umkämpften Match kann sich die Neo-Österreicherin letztlich gegen eine Qualifikantin durchsetzen.

Potapova zieht in Indian Wells in zweite Runde ein Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Anastasia Potapova hat den Einzug in die zweite Runde beim WTA-Masters-1000 in Indian Wells geschafft.

Die 24-Jährige besiegt die Qualifikantin Marina Stakusic (CAN) in drei Sätzen mit 4:6, 6:1, 7:5.

Nun erwartet Potapova in der nächsten Runde aber die Nummer sieben des Turniers - die Italienerin Jasmine Paolini.

Am Donnerstag ist Landsfrau Lilli Tagger, die eine Wildcard für das Turnier erhalten hat, gegen die für Frankreich antretende Russin Varvara Gracheva im Einsatz.

Die größte Konkurrenz in Lilli Taggers Altersklasse

Mirra Andreeva (18 Jahre, Russland/WTA 7)
Iva Jovic (17 Jahre, USA/WTA 89)

