Potapova zieht in Indian Wells in zweite Runde ein

Anastasia Potapova hat den Einzug in die zweite Runde beim WTA-Masters-1000 in Indian Wells geschafft.

Die 24-Jährige besiegt die Qualifikantin Marina Stakusic (CAN) in drei Sätzen mit 4:6, 6:1, 7:5.

Nun erwartet Potapova in der nächsten Runde aber die Nummer sieben des Turniers - die Italienerin Jasmine Paolini.

Am Donnerstag ist Landsfrau Lilli Tagger, die eine Wildcard für das Turnier erhalten hat, gegen die für Frankreich antretende Russin Varvara Gracheva im Einsatz.