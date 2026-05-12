Tagger nimmt souverän Erstrunden-Hürde in Parma

Lilli Tagger hat souverän das Achtelfinale beim WTA-125K in Parma (Italien) erreicht.

Nach ihrem Erstrundenaus in Rom schlägt sie Noemi Basiletti in zwei Sätzen mit 6:4 und 6:2. In Satz eins muss die 18-Jährige ihr erstes Aufschlagspiel abgeben, schafft aber direkt das Rebreak.

Kurz darauf nimmt sie der Italienerin abermals das Service zur 3:2-Führung ab und gibt diesen Vorteil auch nicht mehr her.

Jetzt wartet die Nummer zwei des Turniers

Satz zwei wird dagegen eine einseitige Angelegenheit: Die Osttirolerin nimmt ihrer Kontrahentin gleich drei Mal den Aufschlag ab und zieht auf 5:1 davon. Schlussendlich serviert der ÖTV-Youngster zum Sieg aus.

In der nächsten Runde trifft Tagger nun auf die Nummer zwei des Turniers, Jessica Bouzas Maneiro (ESP).