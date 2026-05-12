Basiletti, Noemi BAS
Tagger, Lilli TAG
Endstand
0:2
4:6 , 2:6
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Tagger nimmt souverän Erstrunden-Hürde in Parma

Lilli Tagger steht nach einem überzeugenden Zwei-Satz-Sieg im Achtelfinale des WTA-125-Turniers in Parma.

Tagger nimmt souverän Erstrunden-Hürde in Parma Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Lilli Tagger hat souverän das Achtelfinale beim WTA-125K in Parma (Italien) erreicht.

Nach ihrem Erstrundenaus in Rom schlägt sie Noemi Basiletti in zwei Sätzen mit 6:4 und 6:2. In Satz eins muss die 18-Jährige ihr erstes Aufschlagspiel abgeben, schafft aber direkt das Rebreak.

Kurz darauf nimmt sie der Italienerin abermals das Service zur 3:2-Führung ab und gibt diesen Vorteil auch nicht mehr her.

Jetzt wartet die Nummer zwei des Turniers

Satz zwei wird dagegen eine einseitige Angelegenheit: Die Osttirolerin nimmt ihrer Kontrahentin gleich drei Mal den Aufschlag ab und zieht auf 5:1 davon. Schlussendlich serviert der ÖTV-Youngster zum Sieg aus.

In der nächsten Runde trifft Tagger nun auf die Nummer zwei des Turniers, Jessica Bouzas Maneiro (ESP).

Die größte Konkurrenz in Lilli Taggers Altersklasse

Mirra Andreeva (18 Jahre, Russland/WTA 7)
Iva Jovic (17 Jahre, USA/WTA 89)

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