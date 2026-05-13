Tagger, Lilli TAG
Bouzas Maneiro, Jessica BOU
Heute 17:00 Uhr
NEWS
Tennis heute: Lilli Tagger - Jessica Bouzas Maneiro in Parma
Die Osttirolerin trifft in der zweiten Runde in Parma auf die Spanierin Jessica Bouzas Maneiro. LIVE-Infos:
Lilli Tagger steht nach dem Zweisatzsieg über Noemi Basiletti (ITA) beim WTA-125-Sandplatzturnier in Parma in der zweiten Runde.
Am Mittwoch trifft die 18-Jährige dort auf die an Nummer zwei gesetzte Spanierin Jessica Bouzas Maneiro (ab ca. 17:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).
Die 23-jährige Gegnerin der Österreicherin liegt in der WTA-Rangliste auf Platz 51, Tagger steht auf Rang 92.