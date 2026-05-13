Lilli Tagger steht nach dem Zweisatzsieg über Noemi Basiletti (ITA) beim WTA-125-Sandplatzturnier in Parma in der zweiten Runde.

Am Mittwoch trifft die 18-Jährige dort auf die an Nummer zwei gesetzte Spanierin Jessica Bouzas Maneiro (ab ca. 17:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Die 23-jährige Gegnerin der Österreicherin liegt in der WTA-Rangliste auf Platz 51, Tagger steht auf Rang 92.

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