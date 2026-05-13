Offiziell: Diese NFL-Teams spielen 2026 in München

Die Detroit Lions treffen beim diesjährigen NFL-Spiel in München auf den sechsfachen Super-Bowl-Sieger New England Patriots.

Das gab die nordamerikanische Football-Liga am Mittwoch bekannt. Die Lions standen bereits seit Februar als Gastgeber der Partie fest. Gespielt wird am 15. November in der Arena des FC Bayern.

Für die Patriots, das frühere Team des ehemaligen Star-Quarterbacks Tom Brady, ist es das zweite Spiel auf deutschem Boden nach 2023 in Frankfurt.

Ticket-Vorverkauf noch nicht terminiert

Ein Termin für den Ticketvorverkauf ist noch offen. Zum Verkaufsstart harren regelmäßig Hunderttausende in der Warteschlange aus. Laut NFL gibt es in Deutschland rund 19 Millionen Football-Interessierte.

Die Liga treibt ihre internationale Expansion seit Jahren konsequent voran. Neben München sind für die kommende Saison weitere Spiele in London, Mexiko-Stadt sowie erstmals in Paris, Madrid, Melbourne und Rio de Janeiro geplant.