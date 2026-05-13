Schwärzler, Joel Josef SCH
Cina, Federico CIN
Endstand
0:2
4:6 , 1:6
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Schwärzler scheitert im Tunis-Achtelfinale

Der Vorarlberger muss sich einem Italiener in zwei Sätzen geschlagen geben.

Schwärzler scheitert im Tunis-Achtelfinale Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Joel Schwärzler muss beim ATP-Challenger in Tunis bereits im Achtelfinale die Segel streichen.

Der an Nummer drei gesetzte Vorarlberger muss sich dem Italiener Federico Cina (ATP-225.) mit 4:6, 1:6 geschlagen geben.

Dabei geht es im ersten Satz lange ausgeglichen hin und her, ehe Schwärzler beim Stand von 4:4 erstmals seinen Aufschlag abgibt. Cina serviert daraufhin zum Satzgewinn aus.

Im zweiten Satz geht für den Österreicher fast gar nichts mehr bei eigenem Aufschlag und so gewinnt der Italiener schließlich nach 1:14 Stunden Spielzeit mit seinem ersten Matchball.

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Joel Schwärzler (ATP 330)
Platz 10: Coleman Wong (ATP 170)

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