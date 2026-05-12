Lilli Tagger (WTA-92) trifft in der 1. Runde des WTA125-Sandplatzturniers von Parma auf die 20-jährige Italienerin Noemi Basiletti (ab ca. 15:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Tagger möchte nach der Dreisatz-Niederlage in der ersten Runde des WTA-1000ers in Rom wieder ein Erfolgserlebnis feiern.

Dort musste sich Tagger der Griechin Maria Sakkari mit 7:5, 3:6, 0:6 geschlagen geben.

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