Basiletti, Noemi BASTagger, Lilli TAG
Heute 15:00 Uhr
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Tennis heute: Lilli Tagger - Noemi Basiletti in Parma
Feiert die junge Tirolerin nach ihrem Ausscheiden in Runde eins in Rom wieder ein Erfolgserlebnis? LIVE-Infos:
Lilli Tagger (WTA-92) trifft in der 1. Runde des WTA125-Sandplatzturniers von Parma auf die 20-jährige Italienerin Noemi Basiletti (ab ca. 15:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).
Tagger möchte nach der Dreisatz-Niederlage in der ersten Runde des WTA-1000ers in Rom wieder ein Erfolgserlebnis feiern.
Dort musste sich Tagger der Griechin Maria Sakkari mit 7:5, 3:6, 0:6 geschlagen geben.