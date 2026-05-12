Basiletti, Noemi BAS
Tagger, Lilli TAG
Heute 15:00 Uhr
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Details
NEWS

Tennis heute: Lilli Tagger - Noemi Basiletti in Parma

Feiert die junge Tirolerin nach ihrem Ausscheiden in Runde eins in Rom wieder ein Erfolgserlebnis? LIVE-Infos:

Tennis heute: Lilli Tagger - Noemi Basiletti in Parma Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Lilli Tagger (WTA-92) trifft in der 1. Runde des WTA125-Sandplatzturniers von Parma auf die 20-jährige Italienerin Noemi Basiletti (ab ca. 15:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Tagger möchte nach der Dreisatz-Niederlage in der ersten Runde des WTA-1000ers in Rom wieder ein Erfolgserlebnis feiern.

Dort musste sich Tagger der Griechin Maria Sakkari mit 7:5, 3:6, 0:6 geschlagen geben.

LIVE-Ticker:

Die größten Grand-Slam-Ausrufezeichen Österreichs

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

Potapova muss sich Nummer fünf der Welt geschlagen geben

Potapova muss sich Nummer fünf der Welt geschlagen geben

Tennis - WTA
16
Tennis LIVE: Anastasia Potapova - Jessica Pegula in Rom

Tennis LIVE: Anastasia Potapova - Jessica Pegula in Rom

Tennis - WTA
16
Erstrundenaus für Rodionov bei Challenger in Oeiras

Erstrundenaus für Rodionov bei Challenger in Oeiras

Tennis - ATP
Neumayer bei Challenger in Zagreb souverän weiter

Neumayer bei Challenger in Zagreb souverän weiter

Tennis - ATP
Sweep! Startruppe um LeBron verzweifelt an OKC

Sweep! Startruppe um LeBron verzweifelt an OKC

Basketball
1
Nach Ellbogen-Attacke: Keine weitere Strafe für Wembanyama

Nach Ellbogen-Attacke: Keine weitere Strafe für Wembanyama

Basketball
Formula-Kite-Olympiasieger Bontus nach erstem WM-Tag Dritter

Formula-Kite-Olympiasieger Bontus nach erstem WM-Tag Dritter

Mehr Sport

Kommentare

Tennis Sport-Mix WTA Lilli Tagger