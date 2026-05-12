Darderi, Luciano DAR
Zverev, Alexander ZVE
Endstand
2:1
1:6 , 7:6 , 6:0
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Trotz Satzführung! Zverev scheitert früh in Rom

Die Nummer drei der Welt muss sich bereits im Achtelfinale aus dem Turnier verabschieden. Jannik Sinner hingegen zeigt sich souverän.

Trotz Satzführung! Zverev scheitert früh in Rom Foto: © getty
Textquelle: © LAOLA1
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Alexander Zverev ist beim Masters in Rom ausgeschieden!

Der Deutsche verliert im Achtelfinale gegen den Italiener Luciano Darderi (ATP-20.) trotz Satzführung mit 6:1, 6:7(10), 0:6.

Dabei vergibt die Nummer drei der Welt im hochspannenden zweiten Satz im Tiebreak zwischenzeitlich vier Matchbälle. Im entscheidenden dritten Satz fehlt ihm dann die Kraft und der Italiener zieht das Spiel eiskalt auf seine Seite.

Zverev verpasst damit sein 40. Viertelfinale bei einem Master. Darderi hingegen besiegt zum ersten Mal in seiner Karriere einen Top-10-Spieler.

Sinner souverän - Erler/Miedler im Viertelfinale

Deutlich entspannter verläuft der Nachmittag für Jannik Sinner. Die Nummer eins der Welt schlägt seinen Landsmann und Qualifikanten Andrea Pellegrino klar mit 6:2, 6:3.

Erfolgreich verläuft das Doppel-Turnier auch für Alexander Erler und Lucas Miedler. Das ÖTV-Duo steht nach einem 7:6(10), 7:6(4) gegen die Deutschen Kevin Krawietz/Tim Pütz) im Viertelfinale.

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