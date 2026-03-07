Heute 20:00 Uhr
Tennis heute: Lilli Tagger - Maria Sakkari in Indian Wells
Die 18-jährige Osttirolerin trifft nach ihrem Auftaktsieg in Indian Wells nun auf die Griechin Maria Sakkari. LIVE-Infos:
Lilli Tagger trifft in der zweiten Runde des WTA-1000-Turniers in Indian Wells am Samstag (20:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>) auf die Griechin Maria Sakkari.
Die 30-Jährige hatte in der Auftaktrunde ein Freilos und steigt erst jetzt in den Bewerb ein. Als aktuelle Nummer 34 der Welt ist Sakkari klare Favoritin.
Doch bereits in Runde eins konnte die erst 17-jährige Osttirolerin mit ihrem Sieg über die Nummer 58 der Welt überraschen (Hier nachlesen >>>).