In welcher Rolle? Dominic Thiem kündigt Comeback auf der Tour an

Dominic Thiem sorgt für Aufsehen!

Am Mittwoch kündigt der 32-Jährige in seiner "Instagram"-Story an, dass er bald Neuigkeiten verkünden werde. Worum es sich genau handelt, verrät Thiem nicht. Dafür gibt er aber ein paar kleine Hinweise.

"Nach unglaublichen 14 Jahren auf der ATP-Tour wird meine Reise auf eine neue und spannende Weise weitergehen", kündigt er an.

Zudem schreibt Thiem: "Ich freue mich darauf, mein Wissen und meine Erfahrungen in dem Sport, den ich am meisten liebe, weiterzugeben."

Rückkehr als Trainer?

Naheliegend wäre nach diesen Aussagen wohl eine Rolle als Trainer oder Touringcoach. Etwa von Sebastian Ofner, der in der Akademie von Thiems Vater Wolfgang trainiert und sich im Dezember von Langzeit-Trainer Stefan Rettl trennte.

Auch das wohl größte ÖTV-Talent der Männer, Joel Schwärzler, könnte eine Option für Thiem sein. Dieser kann mit Markus Hipfl und Philipp Kohlschreiber jedoch auf ein erprobtes Team zählen.

Abgesehen von einem Engagement als Coach ist natürlich auch eine Rolle als TV-Experte denkbar. Ebenso wäre möglich, dass es sich bei den News einfach nur um einen Marketing-Gag handelt. Ein Comeback als Tennis-Profi hatte Thiem bereits ausgeschlossen.

Am kommenden Montag, dem 23. März, will Thiem verkünden, worum es sich tatsächlich handelt.