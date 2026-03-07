Potapova, Anastasia POT
Paolini, Jasmine PAO
Endstand
1:2
7:6 , 2:6 , 3:6
NEWS

Potapova scheitert in Indian Wells in zweiter Runde

Damit ist eine Österreicherin noch im Turnier vertreten.

Potapova scheitert in Indian Wells in zweiter Runde Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
Kommentare

Anastasia Potapova ist in der 2. Runde des WTA-1000-Turniers in Indian Wells ausgeschieden.

Die 24-jährige Neo-Österreicherin musste sich am Freitag (Ortszeit) der als Nummer sieben gesetzten Italienerin Jasmine Paolini nach langem Kampf mit 7:6(5), 2:6, 3:6 geschlagen geben.

Damit ist Lilli Tagger die einzig verbleibende ÖTV-Akteurin beim Hartplatz-Turnier in den USA. Die Osttirolerin trifft am Samstag (20:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>) auf die als Nummer 32 gesetzte Griechin Maria Sakkari.

Comeback nach Rückstand im ersten Satz

Potapova, die zum Auftakt die kanadische Qualifikantin Marina Stakusic in drei Sätzen besiegt hatte, lag im ersten Satz bereits 2:4 zurück.

Die seit diesem Jahr für Rot-Weiß-Rot spielende Russin kämpfte sich aber zurück und holte sich im Tiebreak die Satzführung gegen die Wimbledon- und French-Open-Finalistin 2024.

In der Folge ließ Paolini, die zum Auftakt ein Freilos hatte, aber kein Break mehr zu, nahm Potapova ihrerseits mehrere Aufschlagspiele ab und entschied das Match nach 2:33 Stunden für sich.

