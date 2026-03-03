Tagger kennt Auftaktgegnerin bei Premiere in Indian Wells

Dank einer Wild Card darf Lilli Tagger beim Klassiker in Indian Wells starten (zum Nachlesen >>>). Beim ersten Masters-1000-Turnier ihrer Karriere trifft die ÖTV-Tennishoffnung zum Auftakt auf Varvara Gracheva.

Die für Frankreich spielende Russin ist die aktuelle Nummer 58 im WTA-Ranking und geht damit als Favoritin in das Duell mit der 18-jährigen Osttirolerin. Zuletzt präsentierte sich Gracheva stark, bei den Australian Open verlor sie in Runde zwei gegen die spätere Siegerin Elena Rybakina, in Doha erreichte sie jüngst die dritte Runde.

Bei einem Auftaktsieg über Gracheva würde Maria Sakkari warten. Die Griechin ist als Nummer 32 die letzte noch gesetzte Spielerin des Turniers.

Losglück für Potapova

Neo-Österreicherin Anastasia Potapova trifft zum Auftakt des ersten Masters auf eine Qualifikantin. Im Erfolgsfall würde die 24-Jährige in Runde zwei auf die an Nummer 7 gesetzte Italienerin Jasmine Paolini treffen.

Sinja Kraus hat den Einzug in das Hauptfeld hingegen verpasst, in der Qualifikation scheiterte sie an der Australierin Storm Hunter.

Quali-Aus! Kraus verpasst Hauptfeld in Indian Wells >>>

Julia Grabher ist beim Klassiker in Indian Wells nicht am Start. Sie spekulierte mit einem Antreten beim zweiten Challenger in Antalya, was eine Leistenverletzung jedoch verhinderte.