NEWS

2. Liga heute im LIVE-Stream: SK Rapid II - Austria Salzburg

Die jungen Hütteldorfer empfangen im Nachtrag des 18. Spieltags der ADMIRAL 2. Liga den Traditionsverein aus Salzburg. LIVE-Stream:

Im Nachtrag von Runde 18 der ADMIRAL 2. Liga kommt es zum Duell zwischen Rapid II und Austria Salzburg (ab 20:30 Uhr im LIVE-Stream <<<).

Neben den kriselnden Profis steht auch die zweite Mannschaft des SK Rapid nicht besonders da. Immerhin halten die Wiener bei 16 Punkten und Rang zwölf und sind damit fünf Zähler von den Abstiegsrängen entfernt.

Austria Salzburg arbeitete sich im Herbst kontinuierlich nach oben und belegt aktuell den guten neunten Rang.

Außerdem hat der Aufsteiger bereits 19 Zähler am Konto und somit schon acht Vorsprung auf die rote Zone. Letztes Wochenende mussten sich die Violetten daheim mit 0:1 dem FAC geschlagen geben.

LIVE-Stream:

