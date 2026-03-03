Aston Martin droht Debakel zum F1-Saisonstart

Dem britischen Rennstall Aston Martin droht ausgerechnet zum Saisonauftakt der Formel-1-Weltmeisterschaft in Melbourne ein herber Rückschlag.

Am Sonntag (ab 5 Uhr im LIVE-Ticker >>>) beginnt mit dem Großen Preis von Australien die neue Saison – und eigentlich wollte das Team rund um Eigentümer Lawrence Stroll vorne mitfahren.

Nach hohen Erwartungen rund um die Anstellung von Star-Designer Adrian Newey als neuen Teamchef und den jüngsten Reglementanpassungen hoffte Aston Martin auf einen starken Einstand.

Doch daraus könnte nun ein Fehlstart werden.

Probleme mit Honda-Motoren

Wie aber Ikuo Takeishi von Werksmotorenlieferant Honda einräumte, kämpft das Team derzeit mit Problemen am Batteriesystem. Ursache seien "Vibrationen", die zu Schäden führen könnten.

Im Extremfall könnte das bedeuten, dass Aston Martin zwar am Rennen teilnimmt, die Fahrzeuge jedoch nur eine oder einige wenige Runden absolvieren, um anschließend abgestellt zu werden.

Hoffnung gibt ein Update von Honda, das noch am Freitag erprobt werden soll.