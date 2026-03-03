NEWS

WM-Teilnahme in Gefahr? Ronaldo droht längere Zwangspause

Im Ligaspiel gegen Al-Fayha musste Cristiano Ronaldo angeschlagen vom Platz. Die Verletzung soll schlimmer sein als zunächst angenommen.

WM-Teilnahme in Gefahr? Ronaldo droht längere Zwangspause Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Cristiano Ronaldo muss um die Teilnahme an der anstehenden Weltmeisterschaft bangen.

Der portugiesische Superstar musste beim Spiel seines Klubs Al-Nassr gegen Al-Fayha in der Schlussphase unter Schmerzen ausgewechselt werden. Zunächst ging Trainer Jorge Jesus von einer "Muskelermüdung" aus, doch laut Berichten der "Mundo Deportivo" und der "Marca" soll es sich um eine schwerwiegendere Verletzung handeln. Ihm könnte eine Zwangspause von mehreren Wochen bis zu mehreren Monaten drohen. Damit könnte auch die Weltmeisterschaft in Gefahr sein.

Auch wenn Al-Nassr am Montag Trainingsbilder postete, die Ronaldo im Fitnessraum zeigen, ist unklar, wie es um den Zustand des 41-jährigen Portugiesen steht. Auf den Bildern vom Trainingsplatz war Ronaldo nicht zu sehen.

Für den fünffachen Weltfußballer wäre es die sechste WM-Teilnahme, womit er einen neuen Rekord aufstellen würde.

