Lilli Tagger erlebt kommende Woche ein weiteres Highlight in ihrer noch jungen Tennis-Karriere.

Die 18-Jährige darf dank einer Wild Card im kalifornischen Indian Wells ihr erstes Masters-1000-Turnier bestreiten. Das Turnier beginnt am 4. März. Außerdem haben noch die Kanadierin Bianca Andreescu und die Lokalmatadorin Sloane Stephans diese spezielle Einladung erhalten.

Neben der Osttirolerin steht noch Anastasia Potapova im Hauptfeld. Sinja Kraus tritt in der Qualifikation an.