NEWS

Tagger erhält Wildcard für erstes Masters-Turnier

Das heimische Toptalent darf sich erstmals auf der größten Bühne der WTA präsentieren.

Tagger erhält Wildcard für erstes Masters-Turnier Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Lilli Tagger erlebt kommende Woche ein weiteres Highlight in ihrer noch jungen Tennis-Karriere.

Die 18-Jährige darf dank einer Wild Card im kalifornischen Indian Wells ihr erstes Masters-1000-Turnier bestreiten. Das Turnier beginnt am 4. März. Außerdem haben noch die Kanadierin Bianca Andreescu und die Lokalmatadorin Sloane Stephans diese spezielle Einladung erhalten.

Neben der Osttirolerin steht noch Anastasia Potapova im Hauptfeld. Sinja Kraus tritt in der Qualifikation an.

Die größte Konkurrenz in Lilli Taggers Altersklasse

Mirra Andreeva (18 Jahre, Russland/WTA 7)
Iva Jovic (17 Jahre, USA/WTA 89)

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

Halbfinale! Ofner gewinnt gegen Rodionov-Bezwinger

Halbfinale! Ofner gewinnt gegen Rodionov-Bezwinger

Tennis - ATP
2
ÖBV-Team verliert in WM-Quali auch gegen die Niederlande

ÖBV-Team verliert in WM-Quali auch gegen die Niederlande

Basketball
4
Alexandri-Schwestern nicht mehr für Österreich am Start

Alexandri-Schwestern nicht mehr für Österreich am Start

Mehr Sport
38
Skifliegen heute: Der erste Männer-Bewerb am Kulm

Skifliegen heute: Der erste Männer-Bewerb am Kulm

Skispringen
Ski-Weltcup heute: Abfahrt der Männer in Garmisch-Partenkirchen

Ski-Weltcup heute: Abfahrt der Männer in Garmisch-Partenkirchen

Ski Alpin
Ski-Weltcup heute: Super-G der Frauen aus Soldeu

Ski-Weltcup heute: Super-G der Frauen aus Soldeu

Ski Alpin
Startliste für die Männer-Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen

Startliste für die Männer-Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen

Ski Alpin

Kommentare

Tennis Sport-Mix WTA Lilli Tagger Indian Wells (WTA 1000)