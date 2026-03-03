Kraus, Sinja KRA
Hunter, Storm HUN
Endstand
0:2
6:7 , 4:6
NEWS

Quali-Aus! Kraus verpasst Hauptfeld in Indian Wells

Die 23-jährige Wienerin holt gegen die Finalistin von 2024 im Doppel keinen Satz.

Quali-Aus! Kraus verpasst Hauptfeld in Indian Wells Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Sinja Kraus unterliegt in der Qualifikationsrunde für das Masters-1000-Turnier in Indian Wells der Australierin Storm Hunter mit 6:7, 4:6.

Die 23-jährige Wienerin muss im ersten Satz direkt das erste Aufschlagspiel abgeben. Doch im zweiten Game holt sie sich das Break umgehend zurück. Weil danach beiden Spielerinnen kein Break mehr gelingt, geht der erste Satz ins Tiebreak. Mit zwei Mini-Breaks direkt zu Beginn kann Hunter den ersten Satz für sich entscheiden.

Im zweiten Satz kassiert Kraus zwei Breaks, damit ist die Zweisatzniederlage besiegelt. Die siegreiche Australierin, die 2024 beim Doppelturnier in Indian Wells im Finale stand, bekommt es in der nächsten Qualifikationsrunde mit der Französin Léolia Jeanjean zu tun.

Diese ÖTV-Frauen knackten die Top 100 des WTA-Rankings

Sinja Kraus
Melanie Schnell

Slideshow starten

3 Bilder

