Tennisgrößen wie der ehemalige US-Open-Champion Daniil Medvedev gehören zu einer "kleinen Anzahl von Spielern und Teammitgliedern", denen die ATP Tour helfen will, aus Dubai auszureisen.

Der anhaltende Krieg im Nahen Osten hat zu einem weitreichenden Reise-Lockdown geführt.

Medvedev in Dubai sicher untergebracht

Medvedevs Instagram-Account teilte am Montag einen Bericht eines russischsprachigen Tennisportals, wonach er sicher sei. Nach seinem Sieg beim ATP-Turnier in Dubai letzte Woche sei er bei einem Freund untergebracht.

"Die Gesundheit, Sicherheit und das Wohlergehen unserer Spieler, Mitarbeiter und des Turnierpersonals haben für uns Priorität. Wir können bestätigen, dass eine kleine Anzahl von Spielern und Teammitgliedern nach Abschluss des jüngsten ATP 500-Events weiterhin in Dubai weilt", teilte die ATP Tour am Montag in einer Erklärung mit.

"Sie und ihre Teams werden in den offiziellen Hotels des Turniers untergebracht, wo ihre unmittelbaren Bedürfnisse vollständig erfüllt werden."

Weiterreise nach Indian Wells unklar

Medvedev und andere sollen beim BNP Paribas Open in Indian Wells, Kalifornien, antreten, wo die Hauptfeldspiele am Mittwoch beginnen. "Wir stehen in direktem Kontakt mit den Betroffenen sowie mit den Turnierveranstaltern und Sicherheitsberatern", sagte die ATP.

"Derzeit bleiben Reisebewertungen vorbehaltlich laufender Überprüfungen im Einklang mit dem Flugbetrieb und offiziellen Richtlinien. Wir werden weiterhin angemessene Unterstützung leisten, um sicherzustellen, dass Spieler und ihre Teams sicher abreisen können, wenn die Bedingungen dies zulassen."

Auswirkungen auf andere Sportarten

Neben Tennisspielern waren auch Cricketspieler der englischen und pakistanischen Entwicklungsteams in den Vereinigten Arabischen Emiraten am Wochenende für ein Spiel vor Ort, das am Sonntag abgesagt wurde.

Jugend-Basketballspieler waren ebenfalls von Reisebeschränkungen betroffen, ein EuroLeague-Turnier am Wochenende wurde abgesagt.

Zahlreiche Sportveranstaltungen in der Region wurden abgesagt, die Spiele der asiatischen Champions League im Fußball und die katarische Liga sind auf Eis gelegt.

Der Dachverband der Formel 1 sagte am Montag, er werde sich auf „Sicherheit und Wohlergehen“ konzentrieren, während er kommende Rennen in der Region prüft.