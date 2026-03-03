Lizenzanträge: Diese Klubs wollen aufsteigen!

Am 2. März 2026 endete die Abgabefrist für die Lizenz- und Zulassungsanträge zur Saison 2026/27. Dabei wurden insgesamt 32 Lizenz- bzw. Zulassungsanträge eingebracht. Neben den Klubs aus der ADMIRAL Bundesliga und ADMIRAL 2. Liga gibt es auch Anträge von Vertretern aus allen drei Regionalligen.

Die Anträge der Klubs gestalten sich folgendermaßen:

Lizenzanträge für die ADMIRAL Bundesliga

ADMIRAL Bundesliga: SK Puntigamer Sturm Graz, FC Red Bull Salzburg, FK Austria Wien, RZ Pellets WAC, SK Rapid, FC Blau-Weiß Linz, LASK, TSV Egger Glas Hartberg, WSG Tirol, Grazer AK 1902, SCR Altach, SV Oberbank Ried

ADMIRAL 2. Liga: Admira Wacker, SKN St. Pölten, First Vienna FC 1894, FAC Wien, Schwarz-Weiss Bregenz, SC Austria Lustenau

Diese Lizenz ist Voraussetzung für die Teilnahme an der ADMIRAL Bundesliga und berechtigt zugleich zur Teilnahme an der ADMIRAL 2. Liga.

Zulassungsanträge für die ADMIRAL 2. Liga

ADMIRAL 2. Liga: KSV 1919, FC Liefering, SKU Ertl Glas Amstetten, SV Austria Salzburg, FC HOGO Hertha Wels

Zulassung als Amateurteam eines BL-Klubs: SK Sturm Graz II, SK Rapid II, Young Violets Austria Wien, LASK Amateure OÖ, WAC Amateure

RL Ost: SV Klöcher Bau Oberwart, SV Horn

RL Mitte: ASK Voitsberg

RL West: FC Wacker Innsbruck

Die Zulassung berechtigt bei sportlicher Qualifikation zur Teilnahme an der ADMIRAL 2. Liga.