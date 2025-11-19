NEWS

Tagger beendet Saison und richtet Blick auf 2026

Das österreichische Tennis-Talent verzichtet auf das Antreten in Dubai - ihr Blick ist schon auf die kommende Saison gerichtet.

Tagger beendet Saison und richtet Blick auf 2026 Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Lilli Tagger beendet die heurige Saison.

Die 17-Jährige lässt das W100-Turnier in Dubai Anfang Dezember aus. Das österreichische Tennis-Juwel hat unter anderem mit dem Finaleinzug in Jiujiang (China) und dem Annähern an die Top 150 der Welt ihre Ziele für dieses Jahr bereits deutlich übertroffen.

Der Blick ist dabei bereits auf die kommende Saison gerichtet: Vor ihrer ersten vollen Saison im Erwachsenen-Bereich will die Ost-Tirolerin noch einmal länger regenerieren.

Erstes Highlight der neuen Saison sind die Australian Open, die Mitte Jänner beginnen. Dort wird Tagger (derzeit Nummer 152 der Welt) zumindest in der Qualifikation an den Start gehen.

Diese ÖTV-Frauen knackten die Top 100 des WTA-Rankings

Melanie Schnell
Patricia Mayr-Achleitner

Slideshow starten

19 Bilder

Tennis Sport-Mix WTA Australian Open Lilli Tagger