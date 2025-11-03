NEWS

Nach Erfolgslauf: Tagger macht Riesensprung im WTA-Ranking

Die 17-Jährige macht im WTA-Ranking 79 Plätze gut und kratzt an den Top-150. Kraus fehlen wenige Zähler auf die Top-100 - Sinner ist zurück am Thron, Misolic auf einem neuen Karrierehoch.

Nach Erfolgslauf: Tagger macht Riesensprung im WTA-Ranking Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
Kommentare

Österreichs Tennis-Jungstar Lilli Tagger findet sich am Montag nach ihrem Lauf bis ins Finale von Jiujiang in der WTA-Weltrangliste auf Platz 156 wieder.

Sie verbesserte sich damit um 79 Ränge. Sinja Kraus schob sich nach ihrem Titel beim Challenger in Cali um 22 Positionen auf Platz 107 nach vorne, ihr fehlen nur 35 Zähler auf das erstmalige Erreichen der Top 100. In diesen figuriert weiter Julia Grabher an 91. Stelle.

Während die Frauen derzeit ihre WTA Finals in Riad bestreiten, starten diese bei den ATP-Männern unmittelbar danach am Sonntag in Turin.

Sinner erneut am ATP-Thron

Vor dem Saisonkehraus hat sich Jannik Sinner mit seinen Titeln in Wien und Paris wieder auf den "Tennisthron" gesetzt.

Er führt nun 250 Zähler vor Carlos Alcaraz, gegen den er am 10. Jänner unmittelbar vor den Australian Open in Seoul eine Exhibition bestreiten wird.

Österreichs einziger Top-100-Mann, Filip Misolic, verbesserte sich um zwei Ränge auf Platz 85 - sein bisher bestes Ranking.

Die größte Konkurrenz in Lilli Taggers Altersklasse

Mirra Andreeva (18 Jahre, Russland/WTA 7)
Iva Jovic (17 Jahre, USA/WTA 89)

Slideshow starten

15 Bilder

Mehr zum Thema

Tagger: "War heute sehr schwer für mich"

Tagger: "War heute sehr schwer für mich"

Tennis - WTA
20
Lilli Tagger verliert ihr erstes WTA-Endspiel

Lilli Tagger verliert ihr erstes WTA-Endspiel

Tennis - WTA
50
Sabalenka zum Auftakt der Finals souverän

Sabalenka zum Auftakt der Finals souverän

Tennis - WTA
Mit Titel in Paris: Sinner erobert Nummer eins zurück

Mit Titel in Paris: Sinner erobert Nummer eins zurück

Tennis - ATP
1
Sinja Kraus holt größten Karriere-Titel und klopft an Top 100 an

Sinja Kraus holt größten Karriere-Titel und klopft an Top 100 an

Tennis - WTA
15
Nottingham-Fans Opfer von Messerattacke - Klub will helfen

Nottingham-Fans Opfer von Messerattacke - Klub will helfen

Premier League
68 Yards! NFL-Kicker bricht Fieldgoal-Rekord

68 Yards! NFL-Kicker bricht Fieldgoal-Rekord

Football
1
Kommentare

Kommentare

Tennis Australian Open Jannik Sinner Filip Misolic Julia Grabher Carlos Alcaraz Sinja Kraus Großbritannien Lilli Tagger WTA ATP-Ranking Sport-Mix