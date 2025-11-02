Blinkova, Anna BLI
Tagger, Lilli TAG
Live
1:0
6:3 , 4:3
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Statistik
  • Details
NEWS

Tennis LIVE: Lilli Tagger - Anna Blinkova im Jiujang-Finale

Die 17-jährige Osttirolerin kämpft am Sonntag um den ersten WTA-Titel ihrer Karriere. LIVE-Infos:

Tennis LIVE: Lilli Tagger - Anna Blinkova im Jiujang-Finale Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Lilli Tagger kämpft am Sonntag (ab 8:30 Uhr im LIVE-Ticker) um den größten Erfolg ihrer noch so jungen Karriere.

Die 17-jährige Osttirolerin kann sich beim WTA-250-Hartplatzturnier in Jiujiang ihren ersten großen Titel auf der WTA-Tour sichern. Ihre Gegnerin im Endspiel ist die Russin Anna Blinkova (WTA-95.).

Zuvor besiegte Tagger in einem hochspannenden Halbfinale die Titelverteidigerin Viktorija Golubic aus der Schweiz, Nummer 53 der Welt.

Bezwingt die Lienzerin auch die dritte Top-100-Spielerin in dieser Woche, wäre es der erste österreichische WTA-Turniersieg dieser hohen Kategorie seit Yvonne Meusburger in Bad Gastein 2013.

LIVE-Tracker:

Diese ÖTV-Frauen knackten die Top 100 des WTA-Rankings

Melanie Schnell
Patricia Mayr-Achleitner

Slideshow starten

19 Bilder

