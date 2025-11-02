Blinkova, Anna BLITagger, Lilli TAG
1:06:3 , 4:3
Tennis LIVE: Lilli Tagger - Anna Blinkova im Jiujang-Finale
Die 17-jährige Osttirolerin kämpft am Sonntag um den ersten WTA-Titel ihrer Karriere. LIVE-Infos:
Lilli Tagger kämpft am Sonntag (ab 8:30 Uhr im LIVE-Ticker) um den größten Erfolg ihrer noch so jungen Karriere.
Die 17-jährige Osttirolerin kann sich beim WTA-250-Hartplatzturnier in Jiujiang ihren ersten großen Titel auf der WTA-Tour sichern. Ihre Gegnerin im Endspiel ist die Russin Anna Blinkova (WTA-95.).
Zuvor besiegte Tagger in einem hochspannenden Halbfinale die Titelverteidigerin Viktorija Golubic aus der Schweiz, Nummer 53 der Welt.
Bezwingt die Lienzerin auch die dritte Top-100-Spielerin in dieser Woche, wäre es der erste österreichische WTA-Turniersieg dieser hohen Kategorie seit Yvonne Meusburger in Bad Gastein 2013.