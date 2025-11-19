Berrettini, Matteo BER
Rodionov, Jurij ROD
Live
1:0
6:3 , 1:2
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Statistik
  • Details
NEWS

Davis Cup LIVE: Rodionov eröffnet gegen Berrettini

Der Niederösterreicher bestreitet beim Länderkampf in Bologna gegen Gastgeber Italien das erste Einzel. LIVE-Ticker:

Davis Cup LIVE: Rodionov eröffnet gegen Berrettini Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Jurij Rodionov darf am heutigen Mittwoch (ab 16 Uhr im LIVE-Ticker) den Davis-Cup-Kracher gegen Italien in Bologna gegen Matteo Berrettini eröffnen.

Für das ÖTV-Team geht es um den erst zweiten Halbfinal-Einzug der Verbandsgeschichte nach 1990. Die Truppe von ÖTV-Kapitän Jürgen Melzer geht freilich als Außenseiter ins Rennen.

Nach Rodionov spielt Filip Misolic das zweite Einzel gegen Flavio Cobolli. Das möglicherweise entscheidende Doppel bestreiten Lucas Miedler und Alexander Erler gegen Simone Bolelli und Andrea Vavassori.

Die beiden italienischen Top-10-Spieler Jannik Sinner und Lorenzo Musetti haben ihre Teilnahme beim Finalturnier in Bologna abgesagt.

Davis Cup im LIVE-Ticker:

Mehr zum Thema

ÖTV vor Italien-Hit: "Glauben daran, dass wir gewinnen können"

ÖTV vor Italien-Hit: "Glauben daran, dass wir gewinnen können"

Tennis
Davis Cup: Dieser Sender überträgt das ÖTV-Duell gegen Italien

Davis Cup: Dieser Sender überträgt das ÖTV-Duell gegen Italien

Tennis
Roger Federer wird in die Hall of Fame aufgenommen

Roger Federer wird in die Hall of Fame aufgenommen

Tennis
1
ÖTV-Team hofft auf großen Coup in Bologna

ÖTV-Team hofft auf großen Coup in Bologna

Tennis
Nächster Ausfall – Alcaraz wird bei Davis Cup Finals fehlen

Nächster Ausfall – Alcaraz wird bei Davis Cup Finals fehlen

Tennis - ATP
1
Ex-Nummer-1 spielt bei Challenger-Turnier Doppel mit seinem Sohn

Ex-Nummer-1 spielt bei Challenger-Turnier Doppel mit seinem Sohn

Tennis - ATP
1
ÖHB-Frauen-Nationalteam testet WM-Form in Rumänien

ÖHB-Frauen-Nationalteam testet WM-Form in Rumänien

Handball
Kommentare

Kommentare

Tennis Sport-Mix Davis Cup Jurij Rodionov ÖTV-Herren Jürgen Melzer ÖTV-Team Filip Misolic Michael Neumayer