Davis Cup LIVE: Rodionov eröffnet gegen Berrettini

Jurij Rodionov darf am heutigen Mittwoch (ab 16 Uhr im LIVE-Ticker) den Davis-Cup-Kracher gegen Italien in Bologna gegen Matteo Berrettini eröffnen.

Für das ÖTV-Team geht es um den erst zweiten Halbfinal-Einzug der Verbandsgeschichte nach 1990. Die Truppe von ÖTV-Kapitän Jürgen Melzer geht freilich als Außenseiter ins Rennen.

Nach Rodionov spielt Filip Misolic das zweite Einzel gegen Flavio Cobolli. Das möglicherweise entscheidende Doppel bestreiten Lucas Miedler und Alexander Erler gegen Simone Bolelli und Andrea Vavassori.

Die beiden italienischen Top-10-Spieler Jannik Sinner und Lorenzo Musetti haben ihre Teilnahme beim Finalturnier in Bologna abgesagt.

Davis Cup im LIVE-Ticker: