Ex-Nummer-1 spielt bei Challenger-Turnier Doppel mit seinem Sohn

Lleyton Hewitt sorgt in dieser Woche beim Challenger-Turnier in Sydney für ein ganz besonderes Highlight:

Der frühere Superstar und ehemalige Weltranglisten-Erste steht erstmals gemeinsam mit seinem 16-jährigen Sohn Cruz Hewitt im Doppel am Court.

Während Papa Hewitt in seiner Karriere 30 ATP-Titel gesammelt und Tennis-Australien über Jahre geprägt hat, beginnt für Sohn Cruz die Reise erst so richtig – und zwar Seite an Seite mit einer echten Legende.

Heimische Duell-Premiere

Die beiden Australier treffen zum Auftakt auf junge Landsmänner: die Wildcard-Paarung Hayden Jones/ Pavle Marinkov (beide 19).

Die genaue Spielzeit steht noch aus, doch die Vorfreude im australischen Tennislager ist riesig.

Cruz auch im Einzel am Start

Der Teenager steht aber nicht nur im Doppel im Rampenlicht: Cruz Hewitt schlägt in Sydney auch im Einzel auf.

Für den aktuell auf Platz 759 der ATP-Rankings geführten Youngster ist es bereits sein dritter Auftritt in einem Challenger-Hauptfeld.

Papa Lleyton gewann 2001 die US Open und triumphierte ein Jahr später in Wimbledon. Dass der 44-Jährige nun noch einmal ein Comeback auf der ATP-Tour feiern würde, haben wohl die wenigsten erwartet.