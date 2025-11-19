NEWS

Roger Federer wird in die Hall of Fame aufgenommen

Dem Schweizer wird eine große Ehre zuteil. Federer gewann als erster männlicher Tennisspieler 20 Grand-Slam-Turniere im Einzel.

Roger Federer wird in die Hall of Fame aufgenommen Foto: © getty
Textquelle: © APA
Kommentare

Roger Federer wird 2026 in die Tennis Hall of Fame aufgenommen, wie die in Newport ansässige Institution bekannt gab. Der 44-jährige Schweizer wurde damit in seinem ersten Jahr der Wahlberechtigung ausgewählt.

Als erster Mann, der 20 Grand-Slam-Titel im Einzel feierte, gehört Federer zu den nur acht Spielern in der Geschichte des Tennis, die alle vier großen Titel gewonnen haben. Er stand 237 Wochen in Folge auf Platz 1 der Weltrangliste - ein bis heute gültiger Rekord.

Enorme Ehre für Federer

Insgesamt waren es sogar 310 Wochen. Federer, der sich 2021 von der großen Bühne verabschiedete, gewann 103 Einzeltitel, darunter achtmal in Wimbledon, sechsmal bei den Australian Open, fünfmal bei den US Open und einmal bei den French Open.

"Es ist eine enorme Ehre, in die International Tennis Hall of Fame aufgenommen zu werden und mich in die Gesellschaft so vieler großer Champions dieses Sports einzureihen", sagte Federer in einer Mitteilung.

Mehr zum Thema

Davis Cup: Dieser Sender überträgt das ÖTV-Duell gegen Italien

Davis Cup: Dieser Sender überträgt das ÖTV-Duell gegen Italien

Tennis
Ex-Nummer-1 spielt bei Challenger-Turnier Doppel mit seinem Sohn

Ex-Nummer-1 spielt bei Challenger-Turnier Doppel mit seinem Sohn

Tennis - ATP
1
ÖTV vor Italien-Hit: "Glauben daran, dass wir gewinnen können"

ÖTV vor Italien-Hit: "Glauben daran, dass wir gewinnen können"

Tennis
Nächster Ausfall – Alcaraz wird bei Davis Cup Finals fehlen

Nächster Ausfall – Alcaraz wird bei Davis Cup Finals fehlen

Tennis - ATP
1
Starke Leistung! ÖBV-Frauen feiern in EM-Quali den nächsten Sieg

Starke Leistung! ÖBV-Frauen feiern in EM-Quali den nächsten Sieg

Basketball
2
U19-Teamchef Scherb: "Diesen Rückenwind müssen wir alle nutzen!"

U19-Teamchef Scherb: "Diesen Rückenwind müssen wir alle nutzen!"

Fußball
Bundeskanzler und Bundespräsident reagieren auf Arnautovic-Ansage

Bundeskanzler und Bundespräsident reagieren auf Arnautovic-Ansage

ÖFB-Team
10
Kommentare

Kommentare

Tennis Roger Federer Wimbledon Australian Open French Open Großbritannien Sport-Mix