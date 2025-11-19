NEWS

ÖHB-Frauen-Nationalteam testet WM-Form in Rumänien

Für das Tijsterman-Team geht es bei einem Vier-Nationen-Turnier gegen Tschechien, Portugal und Gastgeber Rumänien.

ÖHB-Frauen-Nationalteam testet WM-Form in Rumänien Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
Kommentare

Mit einem Vier-Nationen-Turnier in Rumänien nehmen Österreichs Handballfrauen ab Donnerstag die finale Etappe der WM-Vorbereitung in Angriff.

Bei der Carpati Trophy trifft die ÖHB-Auswahl in Bistrita auf Tschechien (14:00 Uhr MEZ/live ORF Sport+), Portugal (Samstag, 14:00) und die Gastgeber (Sonntag, 16:30), ehe man am 28. November in Rotterdam das erste Endrundenspiel gegen Ägypten bestreitet.

Seit Montag sind die ÖHB-Frauen in Rumänien einquartiert. In den anstehenden Tests wollen sich Katarina Pandza und Co. Selbstvertrauen für die WM-Auftritte erarbeiten. Im Training seien "alle mit 150 Prozent dabei", meinte die Kapitänin.

Für frischen Wind sorgt eine Handvoll Spielerinnen aus der im Sommer bei der U19-EM mit Platz vier überzeugenden Nachwuchsabteilung.

ÖFB-Frauen nun "schnell und jung"

Das Frauen-Team präsentiert sich nach dem Umbruch vor knapp einem Jahr insgesamt verjüngt.

"Diese neue Motivation bringt uns allen viel. Es ist nicht mehr so wie früher, dass wir mit Erfahrung und Routine spielen. Wir sind schnell, wir sind jung und aus dieser Mannschaft kann man viel machen", urteilte die selbst erst 23-jährige Pandza.

In Rumänien will Teamchefin Monique Tijsterman die Formkurve nach oben justieren. Von Bistrita geht es direkt nach Rotterdam weiter. Dort trifft die Auswahl der Niederländerin in der Vorrunde neben Ägypten auch auf Argentinien (30. November) und Co-Gastgeber Niederlande (2. Dezember). Erstes Ziel ist das Erreichen der Hauptrunde, dafür ist zumindest Platz drei nötig.

Torschützenkönigin Reichert nicht dabei

Nicht fit für die WM ist Johanna Reichert. Die bereits am Rücken lädierte Rückraumspielerin, die sich in der Vorsaison die Torschützinnen-Krone in der deutschen Bundesliga holte und auch heuer die Liste wieder anführt, zog sich Ende Oktober eine Fußverletzung zu und fällt noch einige Wochen aus.

Mykola Bilyk: Der Karten-Trickser unter den Handball-Stars

Slideshow starten

12 Bilder

Mehr zum Thema

Davis Cup LIVE: Rodionov eröffnet gegen Berrettini

Davis Cup LIVE: Rodionov eröffnet gegen Berrettini

Tennis
Roger Federer wird in die Hall of Fame aufgenommen

Roger Federer wird in die Hall of Fame aufgenommen

Tennis
Davis Cup: Dieser Sender überträgt das ÖTV-Duell gegen Italien

Davis Cup: Dieser Sender überträgt das ÖTV-Duell gegen Italien

Tennis
Rangnick traut Österreich bei der WM "einiges zu"

Rangnick traut Österreich bei der WM "einiges zu"

ÖFB-Team
39
"Türkei-Flashbacks" - So hat das ÖFB-Team die Nerven behalten

"Türkei-Flashbacks" - So hat das ÖFB-Team die Nerven behalten

ÖFB-Team
13
Starke Leistung! ÖBV-Frauen feiern in EM-Quali den nächsten Sieg

Starke Leistung! ÖBV-Frauen feiern in EM-Quali den nächsten Sieg

Basketball
2
Ex-Nummer-1 spielt bei Challenger-Turnier Doppel mit seinem Sohn

Ex-Nummer-1 spielt bei Challenger-Turnier Doppel mit seinem Sohn

Tennis - ATP
1
Kommentare

Kommentare

Handball Rumänien Portugal Ägypten Argentinien Johanna Reichert Sport-Mix ÖHB-Nationalteam