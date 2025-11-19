Italien ITA
Davis Cup: Dieser Sender überträgt das ÖTV-Duell gegen Italien

Österreich trifft am Mittwoch beim Davis Cup in Bologna auf Italien. Hier siehst du das Viertelfinale live:

Das ÖTV-Team rund um Kapitän Jürgen Melzer hat am Mittwoch im Davis-Cup-Viertelfinale gegen Italien (ab 16:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>) eine schwere Aufgabe vor der Brust.

Der Gastgeber und Titelverteidiger hat in der SuperTennis Arena in Bologna über 10.000 Fans im Rücken und ist trotz der Absagen von Jannik Sinner und Lorenzo Musetti hochkarätig besetzt.

Das Davis-Cup-Viertelfinale zwischen Österreich und Italien wird am Mittwoch live auf ORF1 und auf ORF ON übertragen (ab 15:50 Uhr).

Der Davis Cup im LIVE-Ticker:

