Cobolli, Flavio COB
Misolic, Filip MIS
Endstand
2:0
6:1 , 6:3
NEWS

Kein Wunder von Bologna! ÖTV-Team unterliegt Italien

Der Titelverteidiger ist Österreich eine Nummer zu groß. Misolic ist im Nummer-1-Duell ohne Chance.

Kein Wunder von Bologna! ÖTV-Team unterliegt Italien Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Österreich liegt im Davis-Cup-Viertelfinale gegen Gastgeber und Titelverteidiger nach den beiden Einzel-Matches uneinholbar mit 0:2 zurück.

Nach der Niederlage von Jurij Rodionov im Auftaktmatch gegen Matteo Berrettini (Spielbericht>>>) muss sich am Mittwochabend auch Filip Misolic geschlagen geben.

Der Steirer unterliegt dem Weltranglisten-22. Flavio Cobolli klar in zwei Sätzen mit 1:6, 3:6.

Das nicht mehr entscheidende Doppel wird nicht mehr gespielt.

Für Österreich ist die Davis-Cup-Saison damit beendet. Italien trifft im Halbfinale am Freitag auf Belgien.

Kommende Woche (Termin noch nicht bekannt, Anm.) erfolgt die Auslosung für die 1. Qualifikationsrunde Anfang Februar 2026. Wollen Misolic und Co. wieder zum Finalturnier, müssen sie zwei Mal gewinnen.

Tennis Sport-Mix Davis Cup Jurij Rodionov Jürgen Melzer Filip Misolic