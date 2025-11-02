Tagger: "War heute sehr schwer für mich"

Lilli Tagger hat am Sonntag ihr erstes Finale auf der WTA-Tour verloren.

Die 17-jährige Tirolerin unterliegt Anna Blinkova in zwei Sätzen >>>

Dennoch kann Tagger kann mit ihrem Debüt auf der WTA-Tour hochzufrieden sein. Sie hat ihre Wildcard voll ausgenützt, verbessert sich mit 163 Zählern um 80 Ränge auf Platz 155 und kassiert zudem mit 21.484 US-Dollar ihren bisher größten Preisgeldscheck.

Tagger: Gegnerin war besser

Tagger nimmt es bei der Siegerehrung auf dem Platz sportlich. "Gratuliere dir für eine tolle Woche. Es war heute sehr schwer für mich, du warst besser und verdienst es", sagt der Teenager in Richtung Blinkova.

Sie bedankt sich u.a. auch bei ihrer Trainerin Francesca Schiavone. "Wir hatten so ein tolles Jahr, wir arbeiten sehr hart. Danke, dass du jeden Tag an meiner Seite bist. Wir haben so viel Spaß auf und abseits des Platzes."

Blinkova voll des Lobes: "Du bist eine tolle Spielerin"

Auch Blinkova lobt Tagger. "Du bist eine tolle Spielerin und Kämpferin, du hast mich ans Limit gepusht. Ich wünsche dir alles Gute für deine nächsten Turniere", so die Russin, die die Übersetzung ins Chinesische gleich selbst übernimmt. Das Sprachentalent lernt schon seit einiger Zeit auch diese Sprache.

Tagger hätte zur ersten österreichischen Siegerin auf der WTA-Tour seit 2013 werden können, als Yvonne Meusburger in Bad Gastein gewonnen hatte. Sie stand als erste ÖTV-Akteurin seit Julia Grabher im Mai 2023 in Rabat in einem WTA-Finale.